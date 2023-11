DuPont verlaagt outlook Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) DuPont heeft de outlook voor 2023 verlaagd, na een omzetdaling van bijna 10 procent in het derde kwartaal. Dit bleek woensdag uit de cijfers van de Amerikaanse chemiegigant. Voor heel 2023 mikt DuPont nu op een omzet van ongeveer 12,17 miljard dollar tegen eerder 12,45 tot 12,55 miljard dollar. De aangepaste EBITDA zal uitkomen op circa 2,975 miljard dollar tegen een oude bandbreedte van 2,975 tot 3,025 miljard dollar. De aangepaste winst per aandeel wordt door Dupont verwacht uit te komen op circa 3,45 dollar. Eerder rekende het bedrijf op 3,40 tot 3,50 dollar per aandeel. In 2022 kwam de winst per aandeel uit op 3,41 dollar. Derde kwartaal De omzet van Dupont daalde afgelopen kwartaal met 8 procent op jaarbasis, van 3,32 miljard naar 3,06 miljard dollar met een operationele EBITDA van 775 miljoen dollar tegen 856 miljoen dollar vorig jaar. De aangepaste winst per aandeel kwam uit op 0,92 dollar tegen 0,82 dollar een jaar eerder. Analisten rekenden vooraf op 0,86 dollar per aandeel. Dupont zelf hield het bij de vooruitblik halverwege dit jaar op 0,84 dollar. Analisten gingen vooraf uit van een omzet van 3,44 miljard dollar. De onderneming zelf ging bij de publicatie van de resultaten over het tweede kwartaal uit van een omzet van 3,15 miljard dollar en een operationeel EBITDA van 755 miljoen dollar. Het aandeel Dupont opent vanmiddag naar verwachting 2,6 procent lager. Bron: ABM Financial News

