Update: Omzetval bij Pfizer

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Pfizer heeft in het derde kwartaal over een brede linie de resultaten zien dalen. Dit bleek dinsdag uit cijfers van de farmaceut. De omzet daalde met 42 procent naar 13,2 miljard dollar. De omzet van corocavaccin Comirnaty daalde met 70 procent naar 11,5 miljard dollar. De omzet van Paxlovid, een medicijn tegen corona, liep zelfs met 95 procent terug naar 1 miljard dollar. Het nettoresultaat daalde van een winst van 8,6 miljard dollar naar een verlies van bijna 2,4 miljard dollar. Het aangepaste verlies per aandeel kwam uit op 0,17 dollar. Een jaar eerder was dit nog 1,78 dollar winst per aandeel. De verwachting van analisten lag volgens FactSet op 0,08 dollar verlies per aandeel. Outlook Voor 2023 verwacht Pfizer nog altijd een aangepaste winst per aandeel van 1,45 tot 1,65 dollar. Het aandeel Pfizer lijkt dinsdag iets hoger te gaan starten. Update: om koersindicatie te geven. Bron: ABM Financial News

