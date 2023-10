ArcelorMittal onderuit op groen Damrak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs heeft maandagochtend de wind in de rug, ondank de koersdruk bij ArcelorMittal. Rond elf uur noteerde de AEX een half procent hoger op 717,98 punten. Het is een nieuwsluwe maandag, maar later in de week wordt het flink drukker, met verschillende rentebesluiten, het Amerikaanse banenrapport en een nieuwe stroom aan bedrijfscijfers. "Ongeveer de helft van de bedrijven uit de S&P 500 index heeft tot nu toe de boeken geopend, waarvan bijna 79 procent de winstverwachting van analisten met gemiddeld 7,4 procent heeft overtroffen. Tot nu toe bedraagt de winstgroei ten opzicht van een jaar geleden gemiddeld 5,9 procent, een stuk hoger dan vooraf werd ingeschat", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Dat de koersen op Wall Street toch lager staan dan begin oktober, heeft volgens Wiersma vooral te maken met de opgelopen rentes, de spanningen in het Midden-Oosten en de soms wat tegenvallende afgegeven vooruitzichten door bedrijven. Maandag noteerde de euro/dollar op 1,587 en de Amerikaanse tienjaarsrente stond op 4,862 procent. Olie werd ruim een procent goedkoper. Stijgers en dalers In de AEX noteerden de meeste aandelen hoger. Koploper was DSM-Firmenich, dat 1,7 procent won. DSM opent dinsdag de boeken over het derde kwartaal. Aegon en Prosus wonnen 1,5 procent. Adyen en ASMI daalden daarentegen 0,6 en 1,5 procent. De grootste daler was ArcelorMittal met een verlies van bijna 5 procent. In een mijn van de staalreus in Kazachstan heeft een dodelijk ongeluk plaatsgevonden. Vermoedelijk wordt de uitbater, ArcelorMittal Temirtau, genationaliseerd. Ahold Delhaize doet een grote overname in Roemenië, en zag de koers met 0,6 procent stijgen. In de AMX won Signify 2,5 procent. ING verlaagde het koersdoel voor de verlichtingsspecialist. De marktomstandigheden voor Signify blijven uitdagend, aldus de bank. Just Eat Takeaway won ook 2,5 procent, maar TKH en Alfen verloren 0,7 en 3,9 procent. Bij de smallcaps won TomTom 7,5 procent, na de aankondiging van een aandeleninkoopprogramma ter waarde van 50 miljoen euro. Ebusco werd 3,6 procent duurder en Acomo daalde met 0,3 procent nadat duidelijk werd dat de CEO vertrekt. Vastned daalde met 2,7 procent. Een groepje aandeelhouders onder wie Bert Meulman, wil graag dat Vastned een aantal panden verkoopt om de schuldgraad te verlagen. DGB won 16,3 procent. Een autofabrikant gaat mogelijk CO2-credits van DGB afnemen. Marel steeg 3,3 procent na een koopaanbeveling van ING. Renewi werd 2,9 procent duurder, nadat vorige week duidelijk werd dat Renewi een verhoogd overnamevoorstel van Macquarie afwees. Die laatste besloot daarop geen nieuwe poging te wagen. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.