Exxon Mobil valt wat tegen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Exxon Mobil heeft na de aankondiging van de overname van Pioneer een lagere winst dan verwacht geboekt in het derde kwartaal, ondanks de flink gestegen olie- en brandstofprijzen. Dit bleek vrijdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse oliereus. “Pioneer zal ons helpen het aanbod te vergroten om aan de energiebehoeften van de wereld te voldoen met een lagere koolstofintensiteit, terwijl Denbury onze concurrentiepositie verbetert om de uitstoot in moeilijk koolstofvrij te maken industrieën te verminderen. Onze gedisciplineerde operationele en financiële prestaties, gecombineerd met strategische transacties, zullen onze portefeuille versterken en ons positioneren om nog vele jaren winstgevende groei en aantrekkelijke rendementen te realiseren”, aldus topman Darren Woods. Exxon Mobil boekte in het derde kwartaal een nettowinst exclusief bijzondere posten van 9,1 miljard dollar, in vergelijking met 7,9 miljard dollar een kwartaal eerder. Een jaar geleden was dat nog 18,7 miljard dollar. Op gecorrigeerde basis bedroeg de winst per aandeel 2,27 dollar. Dat was 4,45 dollar een jaar eerder en 1,94 dollar een kwartaal eerder. Er werd voor het derde kwartaal gerekend op 2,37 dollar per aandeel. De omzet kwam uit op 90,8 miljard dollar, waar analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op 93,4 miljard dollar. De operationele vrije kasstroom bedroeg afgelopen kwartaal 16 miljard dollar tegen 9,4 miljard dollar in het tweede kwartaal van 2023. Een jaar geleden was dit nog 24,4 miljard dollar. Topman Woods zei ook dat Exxon op schema ligt om de kosten aan het einde van het jaar structureel met 9 miljard dollar te verlagen in vergelijking met 2019. Exxon Mobil verwacht dit jaar 23 tot 25 miljard dollar te investeren. De uitgaven afgelopen kwartaal waren hiermee in lijn. Het oliebedrijf zal het dividend met 3,3 procent verhogen en 0,94 dollar per aandeel aan kwartaaldividend uitkeren. Bron: ABM Financial News

