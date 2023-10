Beursblik: Deutsche Bank verlaagt koersdoelen Europese betaalspecialisten

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft de koersdoelen van de Europese betaalspecialisten Nexi en Wordline verlaagd. Dit maakte de bank maandag in een rapport bekend.

Voor het Italiaanse Nexi werd het advies verlaagd van Kopen naar Houden en het koersdoel werd van 11,50 naar 7,50 euro bijgesteld. En voor het Franse Wordline werd het koersdoel verlaagd van 55,00 naar 42,00 euro, maar werd het koopadvies wel gehandhaafd.

Deutsche Bank merkte op dat de consumentenbestedingen en de detailhandelsverkopen in Europa in het derde kwartaal zijn gedaald. Ook is er meer discussie over de economische groei voor de rest van het jaar, wat op zijn best op hetzelfde niveau zal liggen als in het derde kwartaal.

Daarom is Deutsche Bank voorzichtig in aanloop naar de cijfers en denken ze dat het derde kwartaal het zwakste kwartaal van het jaar zal zijn. De analisten hebben hun taxaties voor de winst per aandeel voor Worldline en Nexi voor heel 2023 met respectievelijk 2 en 0,5 procent verlaagd.

Ook is de Duitse bank van mening dat oplopende kosten de marges onder druk kunnen zetten en zijn er risico’s dat beide bedrijven hun outlook niet gaan halen.

Tot slot herzagen de analisten hun verwachtingen voor 2024. Zij houden rekening met een respectievelijk 4 en 7 procent lagere winst per aandeel voor Worldline en Nexi.

Het aandeel Worldline verloor maandag 8,5 procent en het aandeel Nexi moet zo’n 4,5 procent inleveren. Concurrent Adyen verloor in Amsterdam bijna 3 procent.