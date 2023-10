Philip Morris verhoogt outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Philip Morris heeft afgelopen kwartaal een beter dan verwachte winst behaald, waarna de outlook voor het hele jaar werd verhoogd. Dit bleek donderdagmiddag uit de resultaten van de Amerikaanse tabaksfabrikant. In het derde kwartaal steeg de aangepaste nettowinst met ruim 20 procent tot 1,67 dollar per aandeel, terwijl de nettowinst daalde met 1,5 procent tot 1,32 dollar per aandeel. Door FactSet geraadpleegde analisten rekenden op een aangepaste winst per aandeel van 1,62 dollar. De omzet steeg op autonome en aangepaste basis met 9,3 procent op jaarbasis naar 9,1 miljard dollar. CEO Jacek Olczak sprak van een "zeer sterke" prestatie in het derde kwartaal, waarbij de omzet voor het eerst boven de 9 miljard dollar uitkwam. "Dit onderstreept het uitstekende momentum." Outlook Philip Morris verwacht voor heel het jaar een winst per aandeel van 4,95 tot 4,98 dollar. Op aangepaste basis moet de winst per aandeel uitkomen tussen de 6,05 en 6,08 dollar, goed voor een groei van 10 tot 10,5 procent. Eerder werd nog rekening gehouden met een groei van 8 tot 9,5 procent. Bron: ABM Financial News

