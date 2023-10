Morgan Stanley boekt minder winst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Morgan Stanley heeft in het derde kwartaal minder winst geboekt, terwijl de omzet beperkt groeide. Dat bleek woensdag uit de cijfers van de Amerikaanse zakenbank. De winst per aandeel kwam uit op 1,38 dollar, tegen 1,47 dollar een jaar eerder.

De nettowinst daalde van 2,6 miljard tot 2,4 miljard dollar. Vooraf was gerekend op 1,31 dollar per aandeel winst, blijkt uit een consensusverwachting van FactSet. Topman James Gorman sprak van solide resultaten, wijzend op het rendement op materieel eigen vermogen van 13,5 procent. De opbrengsten stegen van 13,0 miljard naar 13,3 miljard dollar. Bij Investment Banking daalde de omzet met 27 procent en bij de obligatie-tak met 11 procent. Bij het onderdeel dat geld verdient met aandelenemissies waren de inkomsten stabiel, met een plus van 2 procent.

De divisie Wealth Management boekte meer inkomsten, vooral uit fees. De voorzieningen voor oninbare leningen stegen van 24 miljoen naar 93 miljoen dollar, vooral door afwaarderingen op commerciële vastgoedleningen. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.