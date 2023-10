ASML verwacht voor 2024 een overgangsjaar Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) ASML heeft zoals verwacht in het derde kwartaal de eigen outlook gehaald, maar waarschuwde wel voor 2024. Dit bleek woensdag uit de cijfers van de Veldhovense toeleverancier van de halfgeleiderindustrie. De halfgeleidersector bevindt zich rond de bodem van de cyclus, "en onze klanten verwachten dat het omslagpunt aan het einde van dit jaar zichtbaar wordt", zei CEO Peter Wennink in een toelichting. Volgens de topman belooft 2024 een overgangsjaar te worden, wat zal resulteren in een vergelijkbare omzet als in 2023. Maar in 2025 zal er een "significante groei" volgen, denkt ASML. ASML boekte in het derde kwartaal een omzet van 6,7 miljard euro met een brutomarge van 51,9 procent. De onderneming had een outlook afgegeven van 6,5 tot 7,0 miljard euro met een brutomarge van circa 50 procent. Dat ASML de eigen outlook haalde, verbaasde niet. Analisten rekenden volgens Visible Alpha vooraf op een omzet van 6,7 miljard euro met een brutomarge van 50,4 procent. De meevallende marge schreef CEO Wennink woensdag toe aan de DUV productmix en enkele eenmalige kosteneffecten. ASML meldde verder een orderinstroom van slechts 2,6 miljard euro. Dat is veel minder dan de consensus van 4,4 miljard euro. In het tweede kwartaal kwam er voor 4,5 miljard euro aan orders binnen en in het derde kwartaal van 2022 was dit nog 8,9 miljard euro. Verder behaalde ASML een nettowinst van 1,9 miljard euro, ofwel 4,81 euro per aandeel. De consensus mikte op een winst per aandeel van 4,58 euro. ASML betaalt op 10 november een interimdividend uit van 1,45 euro per aandeel. Outlook Omdat de kwartaalcijfers zoals verwacht waren, zullen beleggers vooral letten op de outlook van ASML voor de laatste drie maanden van dit jaar. ASML zei woensdag voor het vierde kwartaal te rekenen op een omzet van 6,7 tot 71, miljard euro met een brutomarge van 50 tot 51 procent. Volgens Visible Alpha gaan de analisten uit van een omzet in het vierde kwartaal van 6,9 miljard euro met een marge van 51,5 procent. En voor heel 2023 mikt ASML nog altijd op een omzetgroei "richting 30 procent". De brutomarge zal ook iets verbeteren, denkt het bedrijf uit Veldhoven. Ook dit achten analisten min of meer haalbaar, met een omzettaxatie van 27,2 miljard euro en een marge van 51,0 procent. In 2022 bedroeg de omzet 21,2 miljard euro met een marge van 50,5 procent. Lange termijn In 2025 wil ASML een omzet genereren van 30 tot 40 miljard euro met een brutomarge van 54 tot 56 procent. En in 2030 moet dit oplopen naar 44 tot 60 miljard euro met een marge van 56 tot 60 procent. Bron: ABM Financial News

