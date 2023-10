Azerion neemt Frans platform Hawk over Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Azerion

(ABM FN-Dow Jones) Azerion neemt het Franse Hawk, een platform voor digitale reclame, over. Dat maakte het Amsterdamse bedrijf maandagochtend bekend. "Met zijn sterke lokale teams en door de markt erkende DSP-technologie, zal Hawk de kracht van ons gecombineerde platform versterken”, aldus Azerion. "Dit maakt Azerion een van de leiders van de Franse digitale advertentiemarkt en versterkt onze aanwezigheid in het VK en Duitsland." In die laatste twee landen heeft Hawk ook kantoren. De bedrijven zullen samen adverteerders en reclamebureaus eenvoudig toegang bieden tot een groot publiek in opkomende branches. Azerion en Hawk werkten sinds juli 2022 al samen. Azerion betaalt in eerste instantie 7 miljoen euro voor Hawk. Daar kunnen in de komende drie jaar nog betalingen bij komen in de vorm van een zogeheten earn-out, ter waarde van maximaal iets meer dan 20 miljoen euro. Hawk boekte in 2022 een omzet van circa 50 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.