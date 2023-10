Media: aanscherping Russische sancties zet olieprijs flink hoger Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen liepen vrijdag sterk op, nadat Washington de sancties op de export van Russische olie aanscherpten. De oliemarkt, die toch al nerveus is door alle geopolitieke spanningen, met name door de oorlog in Oekraïne en de ontwikkelingen in Israël, reageerde sterk. Washington scherpte volgens de Amerikaanse zakenzender CNBC de sancties aan om de oliewinsten van Rusland te drukken om zo de financiering van de oorlog te frustreren. De prijs voor een vat WTI steeg vrijdag 4,0 procent naar 86,21 dollar en die voor Brent met 3,8 procent naar 89,30 dollar. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.