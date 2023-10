Beursblik: nieuwe dividendbeleid NSI geen grote verrassing Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NSI

(ABM FN-Dow Jones) De aanpassing van het dividendbeleid door NSI is geen grote verrassing. Dit stelde ING vrijdag in een rapport, waarin het Houden advies en het koersdoel van 21,00 werden herhaald. NSI herhaalde vrijdag de verwachting van een EPRA-winst per aandeel voor belastingen van 1,95 tot 2,05 euro. Dit is volgens ING haalbaar. De bank zelf rekent op 2,02 euro per aandeel De aanpassing van het dividendbeleid noemde ING negatief, maar zoals verwacht. NSI zal in de toekomst een dividenduitkering doen in lijn met de winst per aandeel. Deze zal gebaseerd zijn op een pay-out ratio van minimaal 75 procent. Voor 2023 zou dit neerkomen op circa 1,50 euro per aandeel. ING rekende op 1,60 euro per aandeel. ING wees vrijdag op de onzekerheden op de kantorenmarkten en de aanzienlijke afschrijvingen door NSI in het eerste halfjaar. Het aandeel NSI noteerde vrijdagochtend 0,2 procent lager op 17,22 euro per aandeel. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.