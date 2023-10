Beursblik: Morgan Stanley verlaagt koersdoelen Europese banken licht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Morgan Stanley heeft de koersdoelen voor een aantal banken in Europa licht verlaagd. Dit bleek uit een rapport van de Amerikaanse zakenbank. De analisten van de bank denken dat de piek voor de rentebaten nog moet komen voor de banken in de Benelux. Ze houden rekening met een stijging van deze baten in 2024 én 2025. Kijkende naar ING dan ligt de verwachting van de zakenbank 4 procent boven de consensus. Hierbij tellen de analisten de rentebaten en de handelsinkomsten bij elkaar op. Ook houden de analisten rekening met een nieuw aandeleninkoopprogramma ter waarde van 1,9 miljard euro. Dit is in lijn met algemene marktverwachting, aldus Morgan Stanley. De zakenbank denkt dat het derde kwartaal daarentegen moeilijk zal zijn geweest voor de Franse banken, maar het dieptepunt is dichtbij. Verder verwacht Morgan Stanley dat de fee-inkomsten van de banken onder druk bleven staan, gezien de negatieve marktprestaties in het derde kwartaal. De kwaliteit van de activa stond afgelopen kwartaal niet onder druk, denken de analisten. Maar het aantal faillissementen neemt in heel Europa toe en daarom houdt Morgan Stanley er rekening mee dat de risicokosten in 2024 zullen stijgen naar een meer gebruikelijk niveau. De analisten van de Amerikaanse zakenbank verlaagden hun winsttaxaties met 3 tot 7 procent voor 2023 tot en met 2025, rekening houdende met onder meer mogelijke nieuwe bankenbelastingen in België en Nederland. Favorieten van Morgan Stanley zijn ING en Société Générale. Voor deze aandelen werden de koersdoelen met 1 euro verlaagd naar respectievelijk 17,00 en 31,00 euro. De zakenbank hanteert een Neutraal advies voor KBC, BNP en ABN AMRO. Voor KBC werd het koersdoel verlaagd met 6 euro tot 74,00 euro. Voor de twee andere is het koersdoel verlaagd met 1 euro tot 76,00 en 16,00 euro per aandeel. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.