Valuta: marktreactie relatief bescheiden na aanval op Israel

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De valutamarkt reageerde maandag met schrik op het bloedbad dat zaterdag werd aangericht door Hamas in het zuiden van Israël na een massale gewapende uitbraak uit het streng bewaakte Gaza, maar de marktreactie is relatief bescheiden. De euro/dollar daalde maandag 0,3 procent tot 1,0539 en de euro/yen daalde 0,2 procent tot 156,97. De DXY dollar-index steeg 0,5 procent. "Je ziet ook de goudprijs stijgen en de olieprijs maakt een forse sprong, maar er lijkt geen sprake van paniek", zei marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank, die de hogere dollar een logische beweging naar veilige havens noemt. De onverwachte terreuraanval beheerst vooralsnog de stemming onder beleggers. Daarbij komt dat er weinig ander nieuws op de agenda staat deze week, zegt Mevissen. De olieprijs maakt een forse sprong, maar staat nog wel onder het niveau van enkele weken geleden. Escalatie van het conflict zou nog wel tot een sterkere reactie kunnen leiden, denkt Mevissen. Ook Lee Hardman van MUFG spreekt van een relatief bescheiden impact op de valutamarkt van de aanval van Hamas op Israël. Het Amerikaanse banenrapport liet vrijdag een veel sterker dan verwacht banengroei zien, van 336.000, in plaats van de verwachte 170.000. Eerder vorige week had ADP juist zeer zwak banencijfer gemeld, dat zou wijzen op een sterke vertraging van de arbeidsmarkt. Het idee dat de economie snel afkoelt zodat de rente ook weer omlaag zou kunnen, wordt door het banenrapport van vrijdag echter niet gesteund, zei Mevissen. Bron: ABM Financial News

