Wall Street sluit de week verdeeld af

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag verdeeld gesloten, nadat eerder op de dag de indices bij de opening probeerden te herstellen van de stevige verliezen van eerder deze week.

De S&P 500 verloor vrijdag 0,3 procent op 4.288,05 punten, de Dow Jones index daalde 0,5 procent naar 33.507,50 punten. De Nasdaq daarentegen sloot 0,1 procent hoger op 13.219,32 punten.

Ondanks de positieve opening leken de zorgen van beleggers gedurende de handelssessie toe te nemen over de mogelijkheid van een sluiting van de overheid. Dit mede nadat de leiders van de Republikeinse Partij in het Huis van Afgevaardigden er vrijdag niet in zijn geslaagd waren een wetsvoorstel voor de korte termijnuitgaven goed te keuren. Hierdoor nam de vrees toe dat federale wetgevers niet op tijd tot overeenstemming zouden komen.

Maar het was een lastige maand, waarbij de standvastige beleidsmakers en oplopende rentes de aandelen onder druk zetten en ervoor zorgden dat de drie grote indexen in New York de maand september negatief afsloten.

De techzware Nasdaq Composite verloor de afgelopen maand 5,8 procent, de S&P 500 4,9 procent en de Dow Jones verloor 3,5 procent in september.

De Amerikaanse tienjaarsrente piekte van de week even op 4,68 procent maar is inmiddels gedaald tot 4,58 procent, wat nog altijd het hoogste niveau is sinds eind 2007.

Vandaag was er aardig wat macro-economisch nieuws. Zo werd onder andere bekend dat de kernprijzen in augustus op maandbasis met 0,1 procent waren gestegen, waar een stijging van 0,2 procent was voorzien. Op jaarbasis koelde de PCE-kerninflatie in augustus conform de marktverwachting af tot 3,9 procent, van 4,3 procent in juli.

De persoonlijke bestedingen stegen in augustus met 0,4 procent op maandbasis, wat gelijk was aan inkomens van Amerikanen die vorige maand ook met 0,4 procent waren gestegen.

"De Amerikaanse inflatie- en persoonlijke bestedingscijfers van vandaag zouden de verwachtingen voor een renteverhoging door de Federal Reserve in november wat kunnen temperen", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Ook bleek de inkoopmanagersindex van ISM voor de regio Chicago in september verder gedaald te zijn en houdt de krimp in die regio vooralsnog aan. De inkoopmanagersindex daalde van 48,7 in augustus naar 44,1 in september.

Daarentegen bleek dat het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie in september minder hard is gedaald dan verwacht. De index voor het consumentenvertrouwen daalde van 69,5 tot 68,1. Een voorlopig cijfer voor september kwam halverwege de maand nog uit op 67,7.

Over de huidige staat van de economie waren de ondervraagden in september negatiever. Deze deelindex daalde van 75,7 tot 71,4. De verwachtingsindex steeg licht, van 65,5 naar 66,0.

De inflatieverwachting voor de komende 12 maanden kwam uit op 3,2 procent, van 3,5 procent eind augustus. Sinds maart 2021 was de verwachting niet zo laag. Een voorlopig cijfer duidde eerder op een inflatieverwachting voor de komende 12 maanden van 3,1 procent.

De olieprijzen sloten een beweeglijke week negatief af. De future op een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 1 procent lager op 90,79 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Dit terwijl de koers het afgelopen kwartaal flink is opgelopen en donderdag nog de 95,00 dollar wist aan te tikken. Voor volgende week op 4 oktober staat er weer een OPEC+ vergadering geagendeerd en zal wellicht een belangrijke update voor de markt zijn.

De euro/dollar steeg licht en handelde op 1,0570.

Bedrijfsnieuws

Nike heeft in het eerste kwartaal van zijn lopende boekjaar vrijwel stabiele resultaten behaald, waarbij de winst boven verwachting uitkwam. Het aandeel noteerde 6,7 procent hoger.

De aandelen van de cruisemaatschappij Carnival daalden bijna 5 procent, nadat het bedrijf bij de kwartaalresultaten aangaf een groter verlies te verwachten in het fiscale vierde kwartaal dan eerder verwacht. Het afgelopen kwartaal boekte Carnival een gecorrigeerde winst van 0,86 dollar per aandeel op een omzet van 6,85 miljard dollar, waarmee het de winstverwachtingen van 0,75 cent per aandeel en een omzet van 6,69 miljard dollar overtrof.

Aandelen van Tesla noteerden 1,6 procent hoger, ondanks het nieuws over een aangespannen rechtszaak in Californië waarin de fabrikant van elektrische voertuigen wordt beschuldigd van racisme en een vijandig werkklimaat.

Nvidia noteerde 1 procent hoger. The Wall Street Journal meldde donderdagavond dat Franse mededingingsautoriteiten eerder deze week kantoren van Nvidia in Frankrijk zijn binnengevallen. Het bedrijf zou ervan worden verdacht concurrentiebeperkende praktijken te hebben toegepast in de sector van de grafische kaarten.