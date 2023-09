Alumexx groeit fors door overnames Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Alumexx is in de eerste zes maanden van 2023 flink gegroeid dankzij overnames. Dit meldde de producent van hoogwaardige aluminium klimmaterialen vrijdag nabeurs. In het eerste halfjaar van 2023 nam de omzet toe met ruim 300 procent ten opzichte van het eerste halfjaar 2022, tot een totaal van 15,3 miljoen euro. "Deze groei werd voornamelijk gerealiseerd door de overnames van Euroscaffold en ASC Group", zei het bedrijf. In oktober 2022 nam Alumexx nog Lado Klimmaterialen over. De overnames tezamen droegen ruim 11 miljoen euro bij aan de omzet. Autonoom was de omzetgroei van Alumexx bescheiden.



Het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) steeg van 0,2 miljoen euro in het eerste halfjaar 2022 naar 3,2 miljoen euro over het eerste halfjaar van 2023. Ook deze toename is volledig toe te rekenen aan de acquisities, zei het bedrijf.



Het nettoresultaat verbeterde van 0,1 miljoen euro over het eerste halfjaar 2022 naar 1,4 miljoen euro over het eerste halfjaar van 2023. "De werkzaamheden rondom Purchase Price Allocation (PPA) zullen later dit jaar afgerond en verwerkt worden. Aangezien er naar aanleiding van de PPA afschrijfbare immateriële vaste activa opgenomen zullen worden, zal het nettoresultaat lager uitvallen dan het nettoresultaat dat nu wordt gepresenteerd in de halfjaarcijfers", waarschuwde Alumexx vrijdag. De relatieve brutomarge steeg van 27,8 procent over het eerste halfjaar 2022 naar 44,7 procent over het eerste halfjaar 2023. Eind juni kwam het balanstotaal uit op 43,0 miljoen euro, ruim 3 miljoen euro meer dan eind december. De kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg € 0,1 miljoen positief. De kasstroom uit investeringsactiviteiten is als gevolg van de overnames 13,9 miljoen euro negatief, maar met een positieve netto kasstroom uit financieringsactiviteiten van 14,1 miljoen euro, betekent dit dat er in het eerste halfjaar van 2023 toch een positieve kasstroom is gerealiseerd van 0,3 miljoen euro..



Ontwikkelingen delisting "In de afgelopen jaren heeft Alumexx er binnen haar mogelijkheden alles aan gedaan om een delisting maatregel van Euronext Amsterdam, die vanaf 13 april 2023 dreigde, te voorkomen", zei het bedrijf vrijdag. Toch besloot Euronext begin mei tot de delisting van Alumexx, die 6 november effectief is. "Alumexx heeft, vooralsnog zonder succes, bezwaar aangetekend tegen dit besluit", zei het bedrijf vrijdag.



"Alumexx heeft inmiddels aanknopingspunten ontwikkeld, die mogelijk kansen bieden om genoteerd te blijven in Amsterdam. Dit betreft gevoerde en te voeren gesprekken, om te komen tot een haalbare offerte van een OOB accountant en vervolgens tot een benoeming van die accountant", aldus het bedrijf.



Ook heeft Alumexx zich recent, samen met andere bedrijven waarvoor delisting dreigt, aangesloten bij de Vereniging MidkapNL. "De vereniging beoogt in samenspraak met Euronext Amsterdam alsnog tot een oplossing te komen voor de OOB problematiek", volgens het bedrijf. Bron: ABM Financial News

