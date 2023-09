Degroof: mogelijk hoger bod op Renewi Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Renewi

(ABM FN-Dow Jones) Renewi is niet ingegaan op het overnamevoorstel van Macquarie Asset Management van 7,75 Britse pond per aandeel, maar mogelijk zit er een hoger bod in het vat. Dit zei analist Joren Van Aken van Degroof Petercam tegen ABM Financial News. "Het afwijzen van het bod is niet onlogisch aangezien vergelijkbare bedrijven aan 10 tot 12x EBITDA zijn gekocht zoals Biffa en Suez", aldus Van Aken. Het voorstel van Macquarie ging uit van 8,4 keer de EBITDA. Het afwijzen kan een risico zijn, aldus de analist, "maar in het persbericht staat ook dat Macquarie de Board uitnodigt om rond te tafel te gaan zitten. Dat opent dus de deur voor een hoger bod". Van Aken denkt dat bij een bod van 9 pond per aandeel, Renewi akkoord zal gaan. Macquarie heeft volgens de analist tot 26 oktober om een officieel bod uit te brengen. Maar het kan ook nog altijd besluiten om van een bod af te zien. Degroof Petercam heeft een koopaanbeveling op Renewi. Het aandeel steeg donderdagmiddag in Amsterdam met 34 procent naar 7,85 euro. Bron: ABM Financial News

