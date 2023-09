GameStop vindt nieuwe CEO Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Gamestop heeft in Ryan Cohen een nieuwe CEO gevonden. Dit maakte de winkelketen voor computerspellen donderdag bekend.. Gamestop heeft het maandenlang zonder CEO moeten doen en nieuws over de aanstelling van Cohen lijkt beleggers te bekoren. Het aandeel Gamestop staat in de elektronische handel voorbeurs bijna tien procent hoger.



Cohen heeft een belang van grofweg 12 procent in Gamestop. Hij krijgt geen compensatie voor zijn rol als CEO en bestuursvoorzitter. Cohen zit sinds begin 2021 bij het bedrijf en schopte het tot voorzitter. Matt Furlong van Amazon werd de nieuwe CEO, maar die werd in juni van dit jaar alweer de deur gewezen. Bron: ABM Financial News

