Minder vluchten Ryanair door vertraagde levering Boeings

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ryanair heeft zijn vluchtschema voor het najaar en de winter ingeperkt, vanwege een vertraging in de leveringen van nieuwe vliegtuigen door Boeing. Dat maakte de Ierse budgetmaatschappij donderdag bekend. Vanaf eind oktober zullen er minder vluchten worden uitgevoerd. "We verwachten nog niet dat deze vertraagde leveringen onze doelstelling voor het jaar van 183,5 miljoen passagiers substantieel zullen raken, maar als de situatie verslechtert of ook in januari doorgaat, dan zal dit doel misschien iets omlaag moeten worden bijgesteld", aldus Ryanair. Ryanair verwachtte tussen september en december 27 vliegtuigen te ontvangen, maar voorziet inmiddels nog maar 14 toestellen geleverd te krijgen, tussen oktober en december. De vertragingen komen door productievertragingen bij Boeing-fabrieken in Wichita, Seattle en Washington. Bron: ABM Financial News

