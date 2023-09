Olieprijzen stijgen naar nieuwe jaarrecords Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen zijn woensdag flink hoger gesloten en werden de jaarrecords opnieuw aangescherpt. Dit mede veroorzaakt door lagere Amerikaanse olievoorraden die bijdragen aan de zorgen over het dreigende aanbodtekort. De future op een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 3,6 procent hoger op 93,68 dollar op de New York Mercantile Exchange. Woensdagmiddag bleek dat de Amerikaanse olievoorraden opnieuw zijn gedaald naar het laagste niveau van 2023. De voorraden daalden met 2,2 miljoen vaten tot 416,3 miljoen stuks. De daling van de Amerikaanse voorraden ruwe olie is mede het gevolg van de productieverlagingen door Saoedi-Arabië en Rusland. De vrijwillige productieverlagingen zijn tot het einde van het jaar verlengd met 1,3 miljoen vaten per dag. Dit leidt tot extra zorgen over krapte in het aanbod op weg naar de winter. De “aanhoudende waarschijnlijke daling van de olievoorraden ondersteunt de prijzen”, zei Giovanni Staunovo, strateeg bij UBS, in een e-mail. "De ruwe olie-export van de OPEC herstelde zich in september enigszins, maar blijft laag in vergelijking met voorgaande maanden. "De markt houdt voor de komende periode dan ook rekening met verdere voorraaddalingen", aldus Staunovo. Bron: ABM Financial News

