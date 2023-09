Europese beurzen op verlies rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag in het rood, in afwachting van inflatiedata en op de iets langere termijn van de bedrijfsresultaten in het derde kwartaal. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een daling van 0,1 procent op 447,39 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,2 procent naar 15.222,60 punten. De Franse CAC 40 noteerde wel een winst van 0,1 procent met een stand van 7.077,29 punten. De Britse FTSE daalde 0,4 procent naar 7.597,32 punten.



De bedrijfsresultaten over het derde kwartaal zijn binnenkort weer beschikbaar. En tot nu toe hebben analisten dit jaar de winstgroei altijd onderschat, zo merkte Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild op. Marco Kolanovic, de hoofdmarktstrateeg van JPMorgan, denkt dat de dalende inflatie bedrijven zal dwingen een deel van hun prijszettingsmacht op te geven die ze in het verleden hebben verworven toen de inflatie steeg en de prijzen omhoog gingen. Dat zou de marges en dus de winstgevendheid aantasten, voegde Vranken toe. Het Franse consumentenvertrouwen stond onder druk en daalde van 85 in augustus naar 83 deze maand. De verwachting was dat het vertrouwen stabiel zou blijven. Het Duitse consumentenvertrouwen daalde naar 26,5 negatief, van 25,6 negatief in september. De verwachting lag op 26,0 negatief. De macro-economische agenda van woensdag bevat de Amerikaanse orders voor duurzame goederen en de wekelijkse olievoorraden in VS. Olie werd woensdag duurder. Een november-future West Texas Intermediate noteerde 1,5 procent in het groen op 91,77 dollar, terwijl voor een vat Brent 95,08 dollar werd betaald, een stijging van 1,2 procent. Analisten van Goldman Sachs zeggen dat een aanhoudende stijging van de olieprijzen waarschijnlijk geen economische neergang zal veroorzaken, terwijl de analisten van S&P Global verwachten dat de olieprijzen in de nabije toekomst zullen matigen. De analisten van Goldman zeiden dat de huidige rally naar historische maatstaven klein is en zou kunnen worden gecompenseerd door dalende elektriciteitsprijzen. De euro/dollar noteerde op 1,0557. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0564 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0577 op de borden.



Bedrijfsnieuws H&M heeft in het derde kwartaal last gehad van het ongebruikelijke warme weer. De omzet van H&M steeg in het derde kwartaal, dat eindigde op 31 augustus, met 6 procent. Verder kondigde de modeketen een inkoopprogramma van eigen aandelen aan.Het aandeel noteerde 3,0 procent hoger. In Amsterdam verloren de verzekeraars flink, na een rechterlijke uitspraak. NN Group daalde met bijna 15 procent en ASR Nederland met 9,1 procent. In Parijs hielden stijgers en dalers elkaar redelijk in evenwicht. Publicis steeg 1,7 procent en Schneider 1,4 procent. Teleperformance daalde met 2,5 procent. In Frankfurt steeg het aandeel Deutsche Bank met 2,8 procent. Zalando daalde met 2,6 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het groen. De S&P 500 daalde dinsdag 1,5 procent tot 4.273,53 punten. De Dow Jones-index daalde 1,1 procent tot 33.618,88 en de Nasdaq Composite verloor 1,6 procent tot 13.063,61 punten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.