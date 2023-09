Groei ASMI zet door Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ASM International heeft dinsdag de outlook voor 2025 verhoogd, wat alom werd verwacht. Dit schreef analist Michael Roeg van Degroof Petercam dinsdag in een rapport. ASMI rekent voor 2025 op een omzet van 3,0 tot 3,6 miljard euro. De oude outlook stond op 2,8 tot 3,4 miljard euro. De outlook voor de marges bleef onveranderd. Ook kwam ASMI met nieuwe doelen voor 2027. Dan zal de omzet volgens het bedrijf zijn gegroeid naar 4,0 tot 5,0 miljard euro. "Een sterk groeitraject", oordeelde Roeg. "Beter dan we hadden verwacht." Wel denkt de analist dat het onveranderd laten van de margedoelstellingen wellicht een beetje teleurstellend is. "Kortom we zijn positief over het groeitraject, maar minder positief over de marges", aldus Roeg, die een Houden-advies op ASMI heeft met een koersdoel van 390,00 euro. Het aandeel ASMI daalt dinsdag met 2,0 procent naar 372,90 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.