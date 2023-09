Roularta neemt WPG Media in Nederland over Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Roularta Media Group NV neemt via zijn Nederlandse dochteronderneming, Roularta Media Nederland BV, alle aandelen over van WPG Media, de magazine-afdeling van WPG Uitgevers BV. Dit maakte Roularta dinsdag bekend. Met deze overname wordt Roularta eigenaar van drie toonaangevende magazinemerken in het mindfullness-segment in Nederland. Het gaat om Happinez, Yoga by Happinez en Psychologie Magazine. Samen zijn deze bladen goed voor een omzet van circa 12 miljoen euro. Er werken 35 werknemers voltijd. Zo versterkt Roularta zijn marktpositie als de op één na grootste uitgever van magazinemerken in Nederland. De overeenkomst werd op 22 september ondertekend, onder voorbehoud van het goedkeurende advies van de ondernemingsraad van Roularta Media Nederland en de instemming van de centrale ondernemingsraad van WPG. Bron: ABM Financial News

