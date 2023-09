ING voegt Azelis, Basic-Fit, DEME en Vopak toe aan favorietenlijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) ING heeft de aandelen Azelis, Basic-Fit, DEME en Vopak toegevoegd aan de favorietenlijst, terwijl Aedifica en TKH Group juist werden verwijderd. Dit bleek maandag uit een rapport van de bank. ASM International, ASR Nederland, Brunel, D'Ieteren en UCB blijven op de favorietenlijst. Bron: ABM Financial News

