Novartis verzelfstandigt Sandoz in oktober Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het Zwitserse farmaciebedrijf Novartis heeft bevestigd dat het zijn onderdeel Sandoz begin oktober naar de beurs brengt. De eerste handelsdag wordt 4 oktober op de SIX Swiss Exchange. De spin-off vindt plaats door aan de aandeelhouders van Novartis één aandeel Sandoz uit te keren per vijf aandelen Novartis, als een dividenduitkering. Voor houders van certificaten geldt dezelfde verhouding. Aandeelhouders gingen op 15 september akkoord met dit plan in een buitengewone aandeelhoudersvergadering. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.