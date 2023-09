Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag hoger in afwachting van het Amerikaanse rentebesluit door de Federal Reserve.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een winst van 0,6 procent op 461,90 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,6 procent naar 15.753,92 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,3 procent met een stand van 7.299,56 punten. De Britse FTSE steeg 0,6 procent naar 7.703,71 punten.

"Beleggers houden hun kruit droog in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve vanavond", zo stelde beleggingsadviseur Justin Blekemolen van Lynx.

Vanavond zal de Federal Reserve naar verwachting de rente ongemoeid laten, maar beleggers zullen volgens Blekemolen goed letten op de nieuwe economische projecties en de zogeheten dot plot. Uiteraard zijn ook alle ogen gericht op de persconferentie van Jerome Powell en eventuele aanwijzingen over wat er de komende maanden zou kunnen gebeuren.

"Nog altijd bestaat er twijfel in de markt over hoe ver de rente nog zal stijgen", aldus de expert van Lynx. De kans op nog een renteverhoging later dit jaar wordt volgens hem op ongeveer 40 procent geschat.

De Duitse producentenprijzen daalden over augustus op jaarbasis met 12,6 procent, zo bleek vanochtend.

In het VK bleek de inflatie in augustus op jaarbasis 6,7 procent te bedragen tegen 6,8 procent een maand eerder. De verwachting hiervoor lag op 7,0 procent. De kerninflatie daalde van 6,9 naar 6,2 procent, waar de verwachting lag op 6,8 procent.

De Britse producentenprijzen daalden in augustus met 2,3 procent op jaarbasis. De afname was een maand eerder nog 3,2 procent.

In de VS volgen woensdag in de tweede helft van de middag alleen de wekelijkse olievoorraden.

Olie noteerde woensdag lager. Een november-future West Texas Intermediate noteerde 1,1 procent in het rood op 89,47 dollar, terwijl voor een november-future Brent 93,33 dollar werd betaald, een daling van eveneens 1,1 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0694. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0689 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0681 op de borden.



Bedrijfsnieuws

De sterkste daler in Parijs betrof het aandeel Air Liquide, dat 2,3 procent inleverde. De sterkste stijger bleek Edenred met een koerswinst van 4,7 procent.

In Frankfurt verloor Deutsche Post 5,4 procent. Volkswagen steeg met 4,1 procent het hardst in de DAX-index.

DoorDash, Uber Eats en GrubHub, onderdeel van Just Eat Takeaway, kunnen New York City aanklagen voor de 'fee caps' die de Amerikaanse stad oplegde aan maaltijdbezorgers. Dit oordeelde een federale rechter dinsdag, aldus persbureau Reuters. Just Eat Takeaway.com schoot in Amsterdam 7,0 procent omhoog.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een licht lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het rood.

De S&P500 daalde dinsdag 0,2 procent tot 4.443,95 punten. De Nasdaq daalde 0,2 procent tot 13.678,19 en de Dow Jones-index zakte 0,3 procent tot 34.517,73 punten.