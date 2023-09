WDP koopt pand in Antwerpen aan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: WDP

(ABM FN-Dow Jones) WDP is via een sale-and-lease-back-transactie ter waarde van 6,2 miljoen euro eigenaar geworden van een site in Antwerpen. Dit maakte het vastgoedbedrijf woensdagochtend bekend. WDP betaalt het bedrag van 6,2 miljoen deels door middel van nieuwe aandelen voor een inbrengwaarde van 4,6 miljoen euro. Er kwamen vandaag 199.426 nieuwe aandelen bij en de uitgifteprijs werd vastgesteld op afgerond 23,10 euro. De site staat uit kantoren en een terrein voor buitenopslag. Deze is voor een periode van negen jaar verhuurd "aan een internationale speler in stroomgeneratoren". Het aandeel WDP sloot dinsdag op 24,18 euro. Bron: ABM Financial News

