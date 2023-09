Toezichthouder ACM gaat overname Youfone door KPN verder onderzoeken

(ABM FN-Dow Jones) Er is nader onderzoek nodig naar de voorgenomen overname van telecomprovider Youfone door KPN. Dat maakte de Autoriteit Consument & Markt donderdag bekend.

Door de overname van Youfone door KPN kan belangrijke concurrentiedruk wegvallen in het budget of 'no frills' segment van de markt voor mobiele telecommunicatiediensten, aldus de ACM. En dat kan leiden tot hogere prijzen of een slechter aanbod voor consumenten, waarschuwde de toezichthouder.

Youfone heeft geen eigen netwerk en maakt gebruik van het mobiele netwerk van KPN. Youfone zou ook gebruik kunnen maken van het netwerk van Odido of VodafoneZiggo. Dat versterkt mogelijk de positie van Youfone in de onderhandelingen met KPN over het gebruik van het netwerk en draagt bij aan de mogelijkheid van Youfone om scherp op prijs te concurreren.

In een vervolgonderzoek zal de ACM verder onderzoeken of de overname de concurrentie kan verslechteren in het budgetsegment van de markt voor mobiele telecommunicatiediensten. Daarbij zal de toezichthouder ook onderzoeken of andere aanbieders de rol van Youfone als aanjager van concurrentie over kunnen nemen.