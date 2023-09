Van Lanschot Kempen zet Pharming op de kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Van Lanschot Kempen is positiever geworden over het aandeel Pharming, en besloot het advies te verhogen naar Kopen met een koersdoel van 1,70 euro. Dit bleek vrijdag uit een rapport van analist Sushila Hernandez, waarin zij Pharming "een nichespeler in groeimodus" noemde. Hernandez meent dat het interessante tijden zijn voor Pharming, nu het biotechbedrijf zijn tweede behandeling, Joenja, lanceert in de VS. Pharming zal volgens de analist veel werk maken van het succes van Joenja, wat de komende jaren zal resulteren in een hogere omzet. Maar Hernandez benadrukte wel dat de "stabiele kasstroom" uit Ruconest, de andere behandeling van Pharming, onder druk zal komen, zodra er alternatieven op de markt komen die oraal kunnen worden ingenomen. Bron: ABM Financial News

