Morgan Stanley verlaagt koersdoel OCI licht

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Morgan Stanley heeft donderdag het koersdoel voor OCI verlaagd van 29,50 naar 29,00 euro bij handhaving van het Gelijkgewogen advies. Dit bleek uit een rapport van de Amerikaanse zakenbank. Analisten van de bank pasten hun taxaties voor de aangepaste winst per aandeel voor de jaren 2023 tot en met 2025 aan. Voor dit jaar gingen de taxaties met ruim 9 procent omlaag, terwijl ze voor 2024 en 2025 juist met 7,1 en 4,8 procent opwaarts werden bijgesteld. De Amerikaanse bank verwacht licht hogere grondstofkosten. En OCI kampt dit jaar ook met hogere financieringskosten en hogere belastingen, aldus de analisten. Het aandeel OCI sloot woensdag op 25,35 euro. Bron: ABM Financial News

