AEX zakt weg

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs daalde woensdag gedurende de ochtend wat verder weg. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,5 procent tot 732,89 punten. Alle aandacht gaat vandaag uit naar de Amerikaanse inflatiecijfers van vanmiddag. Er wordt een versnelling van 0,2 naar 0,6 procent op maandbasis verwacht, door de hogere energieprijzen. De kerninflatie zal naar verwachting op 0,2 procent blijven. Op jaarbasis wordt een versnelling van 3,2 naar 3,6 procent verwacht, maar een vertraging van 4,7 naar 4,3 procent voor de kerninflatie. "De inflatiedata blijven het belangrijkste richtpunt, om de simpele reden dat als de inflatie niet blijft dalen, de markten een meer havikachtige Fed moeten inprijzen", aldus analisten van Sevens Report Research. "En dat betekent meer tegenwind voor aandelen." "Voor centrale banken is het lastig om deze 'energie-inflatie' te beteugelen", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "De prijs van olie krijg je namelijk niet direct omlaag door de rente te verhogen." Bank of America verwacht verdere prijsdalingen in een aantal sectoren in de VS, waaronder recreatie, onderwijs en communicatie, gezien de aanhoudende verbetering van de toeleveringsketens. Anderzijds verwacht de bank dat de voedselprijzen voor de tweede maand op rij zullen zijn gestegen. Met het inflatierapport op komst verwachten de financiële markten nog steeds dat de Amerikaanse centrale bank haar cyclus van renteverhogingen zal onderbreken tijdens haar bijeenkomst van 20 september. Volgens de FedWatch-tool van CME wordt de kans op een handhaving van de rente ingeschat op 93 procent. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0735. De olieprijzen stegen met 0,6 procent verder tot krap 90 dollar. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen steeg ASR met 0,9 procent. Techaandelen als ASML, ASMI, Prosus en Adyen verloren juist tot 1,3 procent. InPost won 0,9 procent op 11,71 euro. Jefferies verhoogde het koersdoel voor de aanbieder van pakketkluisjes van 13,00 naar 15,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Basic-Fit schreef 1,8 procent bij. Alfen daalde met 2,3 procent. Onder de kleinere aandelen won Ebusco 1,2 procent en herstelde daarmee deels van eerdere verliezen. CM.com leverde 2,6 procent in. Sif verloor 1,6 procent. Bron: ABM Financial News

