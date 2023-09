Mithra focust op Estelle en Donesta Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Mithra Pharmaceuticals

(ABM FN) Mithra Pharmaceuticals richt zich na de recente financieringsronde op omzetgroei voor Estelle en de Amerikaanse marktgoedkeuring voor Donesta, terwijl het bedrijf de strategische opties onderzoekt voor de onderdelen Novalon en de productiefaciliteit. Dat stelde CEO David Solomon maandag in een brief aan zijn aandeelhouders. Sinds zijn aantreden als CEO van Mithra vijf maanden geleden, meldde het bedrijf een kapitaalverhoging van 20 miljoen euro en een lening van 12,5 miljoen euro naast onder andere de gedeeltelijke verkoop van een belang in de Amerikaanse partner Mayne Pharma voor 10 miljoen euro. De aandelenemissie kan nog worden uitgebreid met nog eens 45 miljoen euro, aldus de CEO van Mithra. De strategie blijft gericht op de twee belangrijkste pijlers van het bedrijf: de organisatie voor onderzoek en ontwikkeling in Luik, en de producten, met name contraceptiemiddel Estretol en het kandidaat-middel tegen menopauseverschijnselen Donesta. Voor de activiteiten op het vlak van complexe therapieën Novalon en de productiefaciliteit onderzoekt Mithra de strategische opties. Mithra kijkt ook naar een mogelijke start van klinische ontwikkeling van Estretol voor andere indicaties, zoals bij IVF-behandelingen. Om de financiën verder te versterken, blijft Mithra bezig om snel de schuld te herstructureren. Daarvoor zijn adviseurs aangesteld. Zo wil het bedrijf voldoen aan de strenge eisen van de huidige investeerders en gespecialiseerde beleggers in de Verenigde Staten en elders. In een reactie op de brief schreven analisten van KBC Securities dat het meest opmerkelijke in de brief de eerder aangekondigde aandelenfinanciering van 20 miljoen euro was, met potentieel voor nog eens 45 miljoen euro. KBC kijkt vooral uit naar een Donesta-deal voor de belangrijke Amerikaanse markt. De bank heeft een Houden advies met een koersdoel van 2,50 euro. Het aandeel stijgt maandag 2,2 procent naar 2,08 euro. Bron: ABM Financial News

