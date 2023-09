Kepler verlaagt koersdoel IMCD naar €152 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft maandag het koersdoel voor IMCD verlaagd van 170,00 naar 152,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Dit bleek uit een rapport van Kepler. Volgens de analisten van Kepler stelde IMCD met de cijfers over het tweede kwartaal "iets teleur", terwijl het aandeel stevig gewaardeerd is. Zowel de marges als de winsten stonden volgens Kepler onder druk afgelopen kwartaal. Het is volgens de bank duidelijk dat IMCD niet immuun voor tegenwind is. De analisten verlaagden hun winsttaxaties met 10 tot 13 procent voor 2023 tot en met 2025. Het aandeel IMCD sloot vrijdag op 123,65 euro. Bron: ABM Financial News

