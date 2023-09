Aandeel Alibaba onder druk na opstappen topman Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De topman van de cloudactiviteiten van Alibaba, Daniel Zhang, is per direct opgestapt. Dit maakte de Chinese techgigant zondag bekend. Zhang was eerder CEO van heel Alibaba, maar nadat het concern zich opsplitste in zes onafhankelijke bedrijven, officieel om wendbaarder te worden en sneller te kunnen groeien te midden van aantrekkende concurrentie, werd Zhang topman van de belangrijke cloud activiteiten. Sinds zondag is Eddie Yongming Wu de nieuwe CEO van Alibaba. Zijn benoeming werd eind juni al aangekondigd. Alibaba wil verschillende van zijn oude divisies als zelfstandige bedrijven naar de beurs brengen, waaronder de cloud activiteiten, het op één na grootste bedrijf qua omzet na zijn binnenlandse e-commerce divisie. Ondertussen komt uit macrocijfers naar voren dat de Chinese economie momenteel worstelt om te blijven groeien. Zo daalden de Chinese import en export in augustus opnieuw, met respectievelijk 7,3 procent en 8,8 procent op jaarbasis. Alibaba ligt daarnaast ook nog altijd onder een vergrootglas van de autoriteiten. Het aandeel van Alibaba koerste vanochtend in Hongkong 3,1 procent lager. Vrijdag hield de beurs van Hongkong nog de deuren gesloten, nadat zware regenval de stad deels blank zette. Andere Aziatische beurzen stonden vrijdag onder druk. Bron: ABM Financial News

