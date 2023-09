WestRock kijkt naar fusie met Smurfit Kappa

(ABM FN-Dow Jones) Het Amerikaanse WestRock is in gesprek met het Ierse Smurfit Kappa over een fusie, hetgeen één van de grootste spelers op het gebied van papier en verpakkingsmateriaal zou creëren. Dit bevestigde Smurfit donderdag, nadat The Wall Street Journal melding maakte van de fusiegesprekken.

Met de deal kan mogelijk 20 miljard dollar gemoeid zijn. De gecombineerde groep zou dan alleen een notering in New York krijgen. Smurfit heeft nu nog een notering in Ierland, naast een plekje in de Britse FTSE 100.

De gesprekken worden nog steeds gevoerd en Smurfit stelt dat het nog niet zeker is dat het tot een deal komt.

Het fusiebedrijf zou een hoofdkantoor krijgen in Dublin, terwijl de Noord- en Zuid-Amerikaanse activiteiten vanuit Atlanta zouden worden aangestuurd, waar WestRock nu het hoofdkantoor heeft.

De twee bedrijven samen zouden goed zijn voor een jaaromzet van 34 miljard dollar en een aangepaste EBITDA van 5,5 miljard dollar. De synergievoordelen worden geschat op meer dan 400 miljoen dollar aan het einde van het eerste jaar na de fusie.

In 2018 probeerde sectorgenoot International Paper al om Smurfit Kappa in te lijven, maar zonder succes. Sindsdien deed de Ierse papier- en verpakkingsgigant meerdere overnames.

De grootste overname door WestRock is KapStone Paper & Packaging geweest in 2018. Daar was een bedrag mee gemoeid van 5 miljard dollar.