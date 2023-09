Bestuurslid Bruens vertrekt bij Van Lanschot Kempen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Van Lanschot Kempen

(ABM FN-Dow Jones) Van Lanschot Kempen ziet per 1 juni volgend jaar Richard Bruens na tien jaar terugtreden als lid van de raad van bestuur. Dit maakte de bank donderdagochtend bekend. Bruens zal vanaf september 2024, na afloop van zijn contract, als 'senior advisor' van Van Lanschot Kempen en lid van de raad van advies van Mercier Van Lanschot in België verbonden blijven aan de bank. Van Lanschot Kempen heeft met Wendy Winkelhuijzen ook al een opvolger voor Bruens gepresenteerd. Winkelhuijzen is sinds 1 september 2022 lid van de raad van bestuur en Chief Risk Officer. De procedure voor de selectie van een nieuwe Chief Risk Officer wordt op korte termijn gestart. De voorgenomen benoemingen zijn onder voorbehoud van goedkeuring van de toezichthouders, voegde Van Lanschot Kempen nog toe. Bron: ABM Financial News

