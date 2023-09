Beursblik: KBC Securities verlaagt advies en koersdoel NX Filtration Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NX Filtration

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft het advies voor NX Filtration verlaagd van Kopen naar Accumuleren, terwijl het koersdoel van 14,00 naar 11,00 euro ging. Dit bleek vrijdag uit een rapport van KBC. KBC deed dit naar aanleiding van de recente halfjaarcijfers, waarin een vlakke omzet centraal stond en het management de omzetverwachting verlaagde. KBC wees tegelijk wel op efficiëntieverbeteringen, waardoor de brutomarge naar een "indrukwekkende" 58,9 procent ging, wat de kracht van de membraanmodules van NX aantoont. Ook is de pijplijn flink gestegen, maar analisten van KBC kregen geen vat op het moment waarop de EBITDA weer boven de nul zal uitstijgen. Nu het management de omzetverwachting verlaagde, is het tot februari wachten op nieuwe omzetdoelstellingen, aldus KBC. Het aandeel NX daalde vrijdagochtend met twee procent tot 9,35 euro. Bron: ABM Financial News

