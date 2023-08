Meer winst voor Morefield Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Morefield heeft in de eerste helft van 2023 meer omzet en winst behaald dan een jaar eerder, vooral dankzij de overname van Kersten, en verhoogde zijn winstverwachting voor het hele jaar. Dit bleek donderdag voorbeurs. De nettowinst bedroeg 1,6 miljoen euro, vijf keer zo hoog als de 0,32 miljoen euro een jaar eerder in dezelfde periode. Per aandeel steeg de nettowinst minder sterk, van 1,6 naar 2,8 eurocent. Afgezien van een positieve herwaardering van het belang in Almunda Professionals was de winst per aandeel 1,9 eurocent. De omzet bedroeg in de eerste jaarhelft 44,0 miljoen euro, vergeleken met 37,7 miljoen euro een jaar eerder, wanneer men de vergelijkbare activiteiten pro forma naast elkaar zet. De EBITDA kwam in de eerste zes maanden uit op 7,54 miljoen euro. Outlook Voor heel 2023 verwacht Morefield een verdere stijging van omzet en het resultaat. Bij de overname van Kersten in augustus 2022 stelde het bedrijf te streven naar een winst per aandeel van 0,03 euro in 2023. Inmiddels denkt Morefield dat dit meer dan 3,5 eurocent zal worden. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.