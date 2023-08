Beursblik: KBC Securities verlaagt koersdoel Alfen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft het koersdoel voor Alfen verlaagd van 83,00 naar 60,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport van KBC, naar aanleiding van de halfjaarcijfers van Alfen. KBC Securities hield al rekening met een vertraging tot en met 2025, maar stelde nu vast dat deze vertraging sterker zal zijn dan aanvankelijk gedacht. KBC gaf aan dat de overtollige voorraad voor EV-laders lijkt te zijn toegenomen in het tweede kwartaal en dat daar niet veel verbetering in zit voor het najaar. Het groeipunt voor de eindmarkten van Alfen zal pas in 2025 zichtbaar worden, maar de groep blijft zeer goed gefinancierd en zal volgens KBC naar verwachting uitgroeien tot een marktleider. Het aandeel Alfen noteerde dinsdag op een groen Damrak 1,7 procent lager op 53,12 euro. Bron: ABM Financial News

