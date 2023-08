Powell sluit verdere renteverhogingen niet uit

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve is bereid om de rente verder te verhogen als dit gepast is. Ook wil de centrale bank een restrictief beleid handhaven totdat de inflatie duurzaam daalt. Deze boodschap had voorzitter Jerome Powell vrijdag in zijn toespraak tijdens het symposium voor centrale banken in Jackson Hole in Wyoming.

"De inflatie is afgenomen, maar blijft te hoog", zei Powell. De centrale bank is blij met de vooruitgang die is geboekt met het terugdringen van de inflatie maar er is "nog een lange weg te gaan", zei de Fed-voorzitter.

Vorige zomer piekte de inflatie in de Verenigde Staten op het hoogste niveau in 40 jaar. Een jaar later is de inflatie teruggezakt tot 3,2 procent in juli.

Wanneer de economische groei robuust blijft, dan zou dit het bestrijden van de inflatie onder druk kunnen zetten. En wanneer de groei hoger uitkomt dan de trend, dan rechtvaardigt dit mogelijk verdere renteverhogingen, aldus Powell.

Dat betekent niet dat de markt daar direct voor moet vrezen, want de centraal bankier benadrukte in zijn toespraak dat de Fed zich nu in een positie bevindt om "voorzichtig te werk te gaan."

"We zullen voorzichtig te werk gaan als we beslissen of we verder zullen verkrappen of dat we in plaats daarvan de beleidsrente constant zullen houden en nieuwe data zullen afwachten", zei Powell.

Powell erkende vrijdag dat er onzekerheid bestaat over tot hoe hoog de rente moet stijgen om de economie voldoende in toom te houden. De voor inflatie gecorrigeerde rentetarieven zijn gestegen tot historisch hoge niveaus, waardoor ze "ruim boven de gangbare schattingen" liggen van de zogeheten neutrale rente die de economische activiteit niet stimuleert of vertraagt, aldus de centraal bankier.

"Maar we kunnen de neutrale rentevoet niet met zekerheid vaststellen en dus is er altijd onzekerheid over het precieze niveau van monetaire beleidsbeperking", aldus de Fed-voorzitter, die benadrukte dat de Fed niet van plan is om zijn inflatiedoelstelling van 2 procent te verhogen.

De Fed verhoogde de rente vorige maand tot de huidige bandbreedte van 5,25 tot 5,50 procent. Voor het komende rentebesluit in september rekent een zeer ruime meerderheid van de markt op een pas op de plaats. De kans op nog een renteverhoging in november wordt door de markt na de toespraak van Powell hoger ingeschat.