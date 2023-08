Ctac draagt Gerben Moerland voor als nieuwe CEO

(ABM FN-Dow Jones) Ctac wil Gerben Moerland benoemen als CEO en voorzitter van de raad van bestuur. Dit maakte de raad van commissarissen van Ctac vrijdagochtend bekend.

Moerland werkte sinds 2006 bij Ctac, richtte vervolgens in 2009 Oliver IT op, dat in 2021 door Ctac deels werd ingelijfd.

Een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders over de benoeming van Moerland vindt plaats op 13 oktober.

Bij groen licht van de aandeelhouders zal Moerland dan Paul de Koning opvolgen, die op dit moment ad interim de CEO-taken waarneemt. De Koning zal aanblijven in zijn rol als CFO en samen met Moerland de raad van bestuur van Ctac vormen.

Op de vergadering op 13 oktober zal Ctac tevens Marlies van Elst voordragen voor benoeming tot lid van de raad van commissarissen.

In verband met de voorgenomen benoeming heeft Ctac besloten om de overname van het resterende 39 procent aandelenbelang van Moerland in Oliver IT versneld af te ronden om potentiële belangenconflicten te voorkomen bij de uitoefening van zijn bestuurstaak in Ctac.

Momenteel houdt Ctac al 61 procent van de aandelen van Oliver IT. Bij de verkrijging van het strategisch meerderheidsbelang van 51 procent in Oliver IT in 2021, kreeg Ctac een call optie om jaarlijks 10 procent van de aandelen in Oliver IT over te nemen.

Oliver IT is in de afgelopen jaren winstgevend geweest. Na afronding van de overname zal het resultaat van Oliver IT volledig worden meegenomen in de winst per aandeel en dividenduitkering aan de aandeelhouders van Ctac.

De koopsom van het resterende belang is volgens Ctac conform de eerder gemaakte waarderingssystematiek bepaald en betreft in totaal een vastgesteld bedrag van 2,36 miljoen euro.

In maart van dit jaar legde Pieter-Paul Saassen de functie van CEO bij het IT-bedrijf om gezondheidsredenen neer. Hij overleed op 31 maart. Saassen was sinds 2021 CEO bij Ctac.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999