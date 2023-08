Tech trekt AEX in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag lager geëindigd, waarbij halfgeleideraandelen het meest onder druk stonden. De AEX daalde 0,9 procent op 733,99 punten.

De euforie van een "uitstekend winstrapport van de Amerikaanse chipmaker Nvidia" zwakte af naarmate de dag vorderde, waarbij aandelen terugvielen en obligatierentes weer opliepen, zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde rond het slot op Beursplein 5 op 4,213 procent, van eerder 4,178 procent.

Nvidia versloeg de verwachtingen woensdagavond ruimschoots en kwam met een sterke outlook. Dat leverde AEX-chippers als ASML en ASMI donderdagochtend aanvankelijk mooie koerswinsten op, maar die vervlogen in de loop van de dag. Wat ook niet meehielp was een rapport van JPMorgan over de Europese chipsector, waarin de Amerikaanse bank waarschuwde voor de hoge voorraadniveaus, die negatief zijn voor de meeste bedrijven in de sector.

Nvidia waarschuwde dat strengere Amerikaanse exportbeperkingen een risico zijn voor de verkoop van zijn chips in China. En Hewson van CMC wees nog op een ander risico, namelijk dat Nvidia's concurrentie waarschijnlijk heviger wordt, wat de marges op de langere termijn onder druk zou kunnen zetten.

"Nvidia is nu misschien nummer 1, maar zijn marktaandeel is zodanig dat het moeite zal hebben om nog veel hoger te komen", aldus Hewson. Het aandeel noteerde donderdag kort na de opening van Wall Street nog behoorlijk in de plus, maar daar was rond het slot in Amsterdam slechts een procent winst van over.

Ondertussen maken beleggers zich op voor het symposium van centrale bankiers in Jackson Hole. Dat begint vandaag, maar de belangrijkste toespraken, waaronder die van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell, staan voor vrijdag gepland.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat de wekelijkse steunaanvragen in de VS afgelopen week zijn gedaald met 10.000 tot 230.000. De Amerikaanse orders voor duurzame goederen daalden in juli met meer dan 5 procent en daarmee harder dan verwacht, terwijl de Chicago Fed index in dezelfde maand weer in positief terrein kwam, op een stand van +0,12.

Verder verhoogde de Turkse centrale bank opnieuw de rente en ditmaal heel fors, van 17,5 naar 25 procent.

De euro/dollar noteerde donderdag op 1,0831. WTI-olie kostte circa 79 dollar per vat.

Stijgers en dalers

ASML en ASMI leverden donderdag 3,5 tot ruim 6 procent in en Besi dik 3 procent. Ook Adyen stond opnieuw onder druk. Het aandeel van de betaalspecialist daalde ruim 4 procent na een aanvankelijk hogere start en lijkt op weekbasis opnieuw terrein te zullen verliezen. Het aandeel Adyen verloor na teleurstellende halfjaarcijfers vorige week al meer dan 40 procent van zijn waarde.

Financials bevonden zich aan de goede kant van de streep. ASR won meer dan een procent en ING een half procent. Ook Ahold Delhaize kon meer dan een half procent bijschrijven.

In de Midkap wist Alfen te herstellen met een winst van meer dan 3 procent, na een daling van meer dan 10 procent op woensdag, toen de laadpalenfabrikant de boeken opende.

Galapagos leverde ruim 3 procent in nadat Citi Research het aandeel van de kooplijst haalde en het koersdoel verlaagde. De analisten van Citi wezen op bezorgdheid onder beleggers over de pijplijn van Galapagos. Met een kaspositie van 4 miljard euro zou het nieuwe management onder leiding van CEO Paul Stoffels de pijplijn moeten kunnen aanvullen. "Het tempo van overnames en de keuze voor oncologie maken beleggers sceptisch", aldus Citi.

Van Lanschot Kempen was hekkensluiter in de AMX, met een verlies van 7 procent. Hoewel de winst en het operationeel resultaat in de eerste jaarhelft tegenvielen, waren analisten wel te spreken over het feit dat de kosten lager uitvielen dan verwacht.

Vastned was een van de weinige stijgers in de AScX, met een plus van bijna 2 procent. Accsys leverde meer dan 3,5 procent in en Vivoryon bijna 3 procent.

Majorel boekte 8 procent meer omzet, maar zag de marge dalen. Het callcenterbedrijf wordt mogelijk overgenomen door Teleperformance. Het aandeel steeg licht.

Envipco heeft in het tweede kwartaal iets meer omzet geboekt dan over dezelfde periode een jaar eerder, maar blijft verlieslatend. Het aandeel daalde ruim 2,5 procent.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen tot een procent in het rood.