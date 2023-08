Beursblik: Jefferies haalt Adyen van de kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Adyen

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft vrijdagavond het advies voor Adyen verlaagd van Kopen naar Houden en het koersdoel van 1.983 naar 850 euro. Dit bleek uit een rapport van analist Hannes Leitner. Opnieuw schoot Adyen tekort, aldus Leitner. En dat er op korte termijn herstel komt, daar kon de betaalspecialist de markt niet van overtuigen. Jefferies verwacht dat Adyen in de tweede jaarhelft 20 procent meer transacties zal verwerken dan in dezelfde periode in 2022, ofwel voor 505 miljard euro. De omzet zal met 21 procent groeien naar 871 miljoen euro en de EBITDA zal op 374 miljoen euro uitkomen, wat een marge zal opleveren van 43 procent. In de eerste zes maanden van dit jaar verwerkte Adyen 426 miljard euro aan transacties, een stijging op jaarbasis van 23 procent. De omzet groeide met 21 procent naar 739 miljoen euro, en met een EBITDA van 320 miljoen euro, kwam de marge uit op 43 procent. Deze cijfers waren duidelijk lager dan de analistenconsensus. Op basis van de halfjaarresultaten besloot Leitner zijn taxaties grondig te verlagen. De analist rekent voor de komende drie jaar op een samengestelde jaarlijkse groei van de EBITDA met 15 procent. Voorheen mikte hij nog op 27 procent. En omdat de schaalgrootte beperkter zal zijn, zal ook het margeherstel bescheiden zijn, voorziet Leitner. Het aandeel Adyen sloot vrijdag op 872 euro en leverde daarmee op weekbasis 44 procent in. Bron: ABM Financial News

