Beursblik: Berenberg blijft positief over Aegon Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Na de gemengde resultaten over het eerste halfjaar waarmee Aegon donderdag kwam, verloor het aandeel 5 procent, maar Berenberg blijft positief over de verzekeraar vanwege het aandelenimkoopprogramma ter waarde van 1,5 miljard euro. Dit schreef de zakenbank vrijdag in een rapport. Het inkoopprogramma ging op 6 juli 2023 van start en tot 11 augustus kocht Aegon voor 124 miljoen euro aan aandelen terug, wat betekent dat er nog meer dan 1,3 miljard euro over is om te voltooien tegen de beoogde einddatum van 30 juni 2024, aldus Berenberg. "Wij schatten dat de terugkoop de komende negen maanden goed zal zijn voor een relatief constante 15 procent van het gemiddelde dagelijkse volume, wat een zeer sterke ondersteuning biedt voor het aandeel", schreven de analisten. En hoewel de verwachte kortetermijntrend van het IFRS 17-resultaat negatief lijkt, ligt dit resultaat bovendien op een aanzienlijk hoger niveau dan het vorige IFRS 4-resultaat, zei Berenberg verder. "Wij denken dat Aegon meer zal renderen en dat dit een koopkans is", aldus de Duitse bank, dat een koopadvies op Aegon heeft met een koersdoel van 6,60 euro. Het aandeel Aegon sloot donderdag op 4,72 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.