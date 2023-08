Groeicijfers Adyen schieten tekort Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Adyen heeft in de eerste helft van 2023 veel meer transacties verwerkt en de omzet hard zien stijgen, maar de dubbelcijferige groei viel desondanks tegen. Dit bleek donderdag voorbeurs uit cijfers van de Amsterdamse betaalspecialist. Adyen verwerkte 426 miljard euro aan transacties, een groei van 23 procent op jaarbasis, en de omzet steeg met 21 procent naar 739,1 miljoen euro. Een analistenconsensus samengesteld door Visible Alpha mikte op 463 miljard euro aan transacties en een omzet van 771 miljoen euro. In de eerste helft van 2022 stegen de betaalvolumes van Adyen overigens nog met 60 procent op jaarbasis en de omzet met 37 procent. De EBITDA kwam afgelopen halfjaar 10 procent lager uit op 320,0 miljoen euro met een marge van 43 procent. De analisten rekenden op 365 miljoen euro met een marge van ruim 47 procent. De marge lag beduidend lager dan de 59 procent in de eerste helft van vorig jaar. Adyen had dan ook veel meer personeel in dienst, waardoor de kosten flink stegen. "We blijven aan het Adyen voor de toekomst bouwen en boekten solide vooruitgang in het aannemen van talent", liet het betaalbedrijf weten. De nettowinst van Adyen was met 282 miljoen euro min of meer gelijk aan de winst in dezelfde periode vorig jaar. De hogere personeelskosten werden gecompenseerd door 93 miljoen euro aan rentebaten. De vrije kasstroom bedroeg 248 miljoen euro, een afname van 20 procent op jaarbasis. Langere termijn Adyen rekent voor de middellange termijn op een gemiddelde omzetgroei van 25 tot iets in de 30 procent per jaar met een stijging van de EBITDA-marge naar meer dan 65 procent op lange termijn. Bron: ABM Financial News

