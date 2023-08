Olieprijs weer onder hoogste punt 2023 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag gedaald vanaf het hoogste punt van 2023, dat woensdag werd bereikt. Bij een settlement van 82,82 dollar werd een vat West Texas Intermediate bijna 2 procent goedkoper. Op weekbasis noteren de olieprijzen wel hoger en ligt een winst voor de zevende week op rij in het verschiet. Dit is de langste reeks sinds februari 2022. "De daling van vandaag zou weleens het gevolg kunnen zijn van winstnemingen voordat investeerders hun posities weer innemen om de olieprijzen nog hoger te duwen", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Woensdag bereikten de olieprijzen nog de hoogste stand sinds november 2022. Op technisch vlak verwachten analisten dat de prijzen nog een paar dollar kunnen stijgen voordat ze een mogelijke terugval tegemoet zien. Sommige handelaren waarschuwen echter ook dat zwakke economische cijfers uit China deze week kunnen zorgen voor een vertraagde reactie van de markt, aldus Hewson. OPEC handhaafde donderdag de verwachting voor de groei van de vraag naar olie dit en volgend jaar. Het oliekartel denkt nog steeds dat de olievraag dit jaar met 2,4 miljoen vaten per dag zal toenemen en met 2,2 miljoen vaten per dag in 2024. Het kartel verwacht verder dat olieproducerende landen die geen deel uitmaken van OPEC 1,5 miljoen vaten per dag zullen aanleveren dit jaar, 100.000 vaten per dag meer dan een maand geleden nog werd aangenomen. Volgend jaar gaat het om 1,4 miljoen vaten. Saoedi-Arabië lijkt de productie momenteel juist omlaag te willen brengen, volgens analisten in een poging om de olieprijzen te ondersteunen. Voor Saoedi-Arabië is de verkoop van olie nog steeds de belangrijkste bron van inkomsten. Afgelopen week zei het koninkrijk nog dat de huidige productiebeperkingen, die betrekking hebben op 1 miljoen vaten per dag, ook in september worden gehandhaafd. Bron: ABM Financial News

