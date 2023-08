Beursblik: halfjaarresultaten ForFarmers schieten tekort Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ForFarmers

(ABM FN-Dow Jones) ForFarmers heeft in de eerste helft van 2023 teleurstellende resultaten overlegd. Dit oordeelde analist Fernand de Boer van Degroof Petercam donderdag in een rapport. De marktontwikkelingen blijven een uitdaging volgens de analist, waardoor de kosten stijgen en de prijzen onder druk staan door de stevige concurrentie. ForFarmers gaf geen outlook af, maar de genomen maatregelen zullen volgens De Boer leiden tot een betere tweede jaarhelft. De Boer verwacht dat de consensusverwachtingen omlaag moeten na de cijfers. "We zijn wel blij met Pieter Wolleswinkel als nieuwe CEO en hebben vertrouwen dat hij ForFarmers kan transformeren tot een speler met een meer lokale focus", aldus De Boer. "Maar de marktontwikkelingen blijven uitdagend en het zicht op verbetering beperkt, vooral op het gebied van hoe Nederland het stikstofprobleem gaat aanpakken.” Degroof Petercam handhaafde het Houden advies op ForFarmers met een koersdoel van 3,60 euro. Het aandeel daalde donderdagochtend met 7,0 procent tot 2,59 euro. Bron: ABM Financial News

