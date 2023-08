Ahold-CEO: nog te vroeg voor beursgang Bol.com Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Bol.com

(ABM FN-Dow Jones) Het is nog te vroeg voor een beursgang voor onderdeel Bol.com, maar de plannen zijn zeker niet van tafel. Dit zei CEO Frans Muller van Ahold Delhaize woensdag op Bloomberg TV. Muller wees in dit interview naar aanleiding van de kwartaalcijfers erop dat Bol.com met 10,5 procent groeit en hij tevreden is met de ontwikkelingen. "Het is te vroeg voor die beslissing en ik denk dat we terugkomen op de markt als we voelen dat het IPO-klimaat het juiste klimaat is om dit te overwegen", aldus Muller. Bron: ABM Financial News

