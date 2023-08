E.ON verhoogt outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) E.ON heeft de outlook voor het hele jaar verhoogd, nadat de aangepaste winst in het tweede kwartaal steeg. De energieprijzen in het grootzakelijke segment stabiliseerden. Dit bleek woensdag uit cijfers van het Duitse bedrijf. E.ON mikt voor heel het jaar nu op een aangepaste winst van 2,7 tot 2,9 miljard euro, terwijl eerder nog rekening werd gehouden met een bandbreedte van 2,3 tot 2,5 miljard euro. De aangepaste EBITDA zal dit jaar uitkomen tussen 8,6 en 8,8 miljard euro. Eerder werd gemikt op 7,8 tot 8,0 miljard euro. In het afgelopen tweede kwartaal boekte E.ON een nettowinst van 1,16 miljard euro tegen 1,43 miljard euro een jaar eerder. Op aangepaste basis steeg de winst echter van 730 miljoen naar 1,28 miljard euro. De aangepaste EBITDA steeg van 1,28 naar 2,95 miljard euro. De omzet liep wel terug, van 23,3 tot 18,8 miljard euro, vooral door lagere prijzen bij grondstoffentransacties. "De historisch hoge energie- en gaskosten vorig jaar waren destijds een grote uitdaging", aldus CEO Leonhard Birnbaum. "Nu zien we dat de wholesalemarkten in een rustiger vaarwater komen. Dit stelt ons in staat om opnieuw de prijzen te verlagen voor miljoenen klanten." Bron: ABM Financial News

