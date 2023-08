Video: achterblijvers kansrijk Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het is voor beleggers momenteel niet eenvoudig. Dit zegt Bob Homan van ING voor de camera van ABM Financial News. Homan benadrukt zeker niet negatief te zijn. Toch is het lastig nieuwe kansen te ontdekken. Maar wellicht dat die te vinden zijn bij de 'achterblijvers'. De opkomende markten in het algemeen en China in het bijzonder zijn volgens hem toch wel echt achterblijvers dit jaar. Ook de vastgoedsector biedt kansen: "Een sector die dit jaar tot dusver bijna niets gedaan heeft. De belangrijkste drijfveren in deze sector: de inflatie en de rente, zijn inmiddels over hun hoogtepunt, dus [hierin beleggen] zou inmiddels ook weer moeten kunnen", denkt Homan. Tot slot kijkt de investment manager van ING naar diverse IT-namen, die wellicht zijn achtergebleven ten opzichte van de 'magnificent seven', maar wel iets doen met kunstmatige intelligentie, zoals IBM. Klik hier voor: achterblijvers kansrijk Bron: ABM Financial News

