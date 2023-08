Gilead verlaagt outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Gilead Sciences heeft in het tweede kwartaal van 2023 minder winst behaald dan verwacht, terwijl de verwachting voor heel het jaar werd verlaagd. Dit bleek donderdag nabeurs uit de cijfers van de Amerikaanse partner van Galapagos. Onder de streep bleef in het tweede kwartaal een nettowinst over van 1,045 miljard dollar, tegen 1,144 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. De aangepaste winst van 1,34 dollar per aandeel was lager dan de 1,64 dollar die door FactSet geraadpleegde analisten voorspelden. De omzet steeg afgelopen kwartaal van 6,1 naar 6,6 miljard dollar. Analisten gingen uit van een omzet van 6,5 miljard dollar. De omzet werd ondersteund door hogere opbrengsten uit de verkoop van HIV- en kankerbehandelingen, terwijl de omzet uit coronamedicijn Veklury daalde. Voor heel 2023 rekent Gilead nu op een aangepaste winst per aandeel van 6,45 tot 6,80 dollar, van eerder 6,60 tot 7,00 dollar. De omzetverwachting uit productverkopen ging wel omhoog, van 26,0 tot 26,5 miljard naar 26,3 tot 26,7 miljard dollar. De omzet uit Veklury komt dit jaar vermoedelijk uit op 1,7 miljard dollar, waar Gilead eerder rekenden op 2,0 miljard dollar. In de nabeurshandel steeg het aandeel een half procent. Bron: ABM Financial News

